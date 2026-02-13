 Перейти к основному контенту
0

«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

«ВкусВилл» начал внутреннее расследование после сообщений об отравлении супом. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Ранее телеграм-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в Москве двое детей 1,5 и 3 лет почувствовали себя плохо после того, как поели суп с креветками, купленный во «ВкусВилле». По данным канала, мать детей обратилась в Роспотребнадзор, ведомство установило, что в этом блюде в шесть раз превышен уровень бактерий.

«Мираторг» опроверг сообщения о сальмонелле в курином мясе
Общество
Фото:Сергей Субботин / РИА Новости

В компании, комментируя это, уточнили, что находятся на связи с покупателем и после обращения возместили стоимость покупки, начислили бонусы и предложили оплатить медицинскую помощь и лекарства.

Также «ВкусВилл» предоставил покупателю протоколы лабораторной экспертизы супа. По данным компании, проверка не выявила микробиологических нарушений. В пресс-службе добавили, что на развитие бактерий может влиять, в том числе, изменение температуры и условия транспортировки.

Компания также сообщила, что по итогам прошлого года лабораторные исследования не фиксировали нарушений у этого производителя. При этом «ВкусВилл» инициировал внеплановую лабораторную проверку и аудит производства.

