Политика⁠,
0

ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео

ФСБ показала видео подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию в Крыму

Video

ФСБ задержала в Бахчисарайском районе Крыма двух граждан России — членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

На видео, которое опубликовала ФСБ, видны обыски и задержание подозреваемых.

Мужчины систематически вербовали местных мусульман, распространяя террористическую идеологию и обучая новобранцев доктрине создания «всемирного халифата», полагает следствие.

Возбуждено дело по ч. 1, 2 ст. 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации, до 20 лет лишения свободы). Их арестовали на два месяца.

Политика

Теги
задержание Крым ФСБ
