ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео
ФСБ задержала в Бахчисарайском районе Крыма двух граждан России — членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
На видео, которое опубликовала ФСБ, видны обыски и задержание подозреваемых.
Мужчины систематически вербовали местных мусульман, распространяя террористическую идеологию и обучая новобранцев доктрине создания «всемирного халифата», полагает следствие.
Возбуждено дело по ч. 1, 2 ст. 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации, до 20 лет лишения свободы). Их арестовали на два месяца.
