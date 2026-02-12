ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.
«В результате проведенных мероприятий в городе Можге Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения», — сообщили в ФСБ.
Там добавили, что мужчина планировал совершить вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». В гараже у него нашли самодельное взрывное устройство, оно обезврежено. Там же были обнаружены «средства поражения» (какие именно — не уточняется), которые фигурант, по информации ФСБ, собирался использовать при совершении теракта.
ФСБ завела уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. По первой статье обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.
Активность украинских спецслужб по вовлечению россиян в диверсионно-террористическую деятельность в последнее время возросла, заявил 10 февраля директор ФСБ Александр Бортников. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), поиск исполнителей ведется в закрытых группах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями, а также на ресурсах, предлагающих «быстрый заработок», в том числе незаконным путем. Для вербовки в основном используются шантаж, запугивание, обман и мошенничество, отметили в комитете.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8