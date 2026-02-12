 Перейти к основному контенту
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии

ФСБ: в отделе полиции в Удмуртии предотвращен теракт
Ранее судимый мужчина планировал напасть на отдел полиции в городе Можга. У него изъяли взрывчатку и неназванные «средства поражения». Возбуждено уголовное дело

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.

«В результате проведенных мероприятий в городе Можге Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения», — сообщили в ФСБ.

Путин назвал теракты общей болью России, о которой нельзя забывать
Политика
20-летняя годовщина теракта в школе в Беслане, 2024 год (архивное фото)

Там добавили, что мужчина планировал совершить вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». В гараже у него нашли самодельное взрывное устройство, оно обезврежено. Там же были обнаружены «средства поражения» (какие именно — не уточняется), которые фигурант, по информации ФСБ, собирался использовать при совершении теракта.

ФСБ завела уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. По первой статье обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.

Активность украинских спецслужб по вовлечению россиян в диверсионно-террористическую деятельность в последнее время возросла, заявил 10 февраля директор ФСБ Александр Бортников. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), поиск исполнителей ведется в закрытых группах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями, а также на ресурсах, предлагающих «быстрый заработок», в том числе незаконным путем. Для вербовки в основном используются шантаж, запугивание, обман и мошенничество, отметили в комитете.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ теракт
