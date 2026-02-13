 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Движение грузовиков через КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Движение через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли для большегрузных автомобилей из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

«Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта... Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий», — следует из сообщения ФТС.

Движение через «Верхний Ларс» временно закрыли для большегрузов
Общество

Движение на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России приостановили из-за ухудшения погоды в Грузии, а также невозможности обеспечить безопасный проезд автомобилей. Такие рекомендации дала пограничная полиция Грузии.

Перед этим движение через пункт пропуска Верхний Ларс приостанавливали 7 февраля по той же причине — из-за ухудшения погодных условий. Спустя чуть более четырех часов его возобновили.

Ксения Потрошилина
граница Россия Грузия большегрузы Верхний Ларс
