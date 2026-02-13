 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество
0

Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях снегопада

Аэропорты Москвы заявили о штатной работе в условиях накрывшего столицу циклона
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево на фоне непогоды работают штатно, сообщают их пресс-службы в телеграм-каналах. В пресс-службах двух других столичных аэропортов, Домодедово и Шереметьево, РБК также рассказали о штатной работе авагаваней.

Во Внуково было задействовано «необходимое» количество персонала для уборки снега и обработки перрона реагентами. Работы организовали так, чтобы противообледенительная защита самолетов не прерывала взлеты и посадки. Отмен рейсов по метеоусловиям нет.

В Шереметьево к 09:00 мск обеспечили взлет-посадку 150 рейсов — 88 на вылет и 62 на прилет. Рейсы идут по расписанию, без отмен и задержек из-за погоды. За ночь с 00:00 до 09:00 очистили взлетно-посадочные полосы 10 раз, работы продолжаются.

В Домодедово отметили «незначительные» задержки до 30 минут из-за временного закрытия полосы на расчистку и обработку реагентами. За ночь провели одну очистку полосы. Аэропорт также заявили о «значительном запасе реагентов».

Кроме того, в режим повышенной готовности были переведены наземные службы аэропорт Жуковский. «Случаев нарушения расписания обслуживания рейсов по погодным условиям нет», — заверили там.

Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада
Общество

13 февраля Москву накрыл снежный циклон. Гидрометцентр предупредил, что снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля. Вместе с тем в столице действует желтый уровень погодной опасности.

Этот режим объявляют, когда метеоусловия могут угрожать здоровью граждан или работе транспорта, но не перерастая в чрезвычайную ситуацию.

