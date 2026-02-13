Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии
Эстония закупит новую партию из 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, что к концу года увеличит ее арсенал в два раза, сообщает телерадиовещатель ERR.
Контракт по закупке был подписан Эстонским центром оборонных инвестиций, французским агентством оборонных закупок DGA и компанией KNDS, рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
К концу 2026 года в распоряжении Эстонии будет 24 САУ Caesar. Первая партия, по данным ERR, была получена в прошлом году. Установки передали третьему самоходно-артиллерийскому батальону сил обороны Эстонии — новое подразделение, напрямую подчиненное Эстонской дивизии.
САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Такие установки Франция поставляет в том числе на Украину.
