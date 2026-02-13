 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии

Самоходная артиллерийская установка CAESAR
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (Фото: Carl Court / Getty Images)

Эстония закупит новую партию из 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, что к концу года увеличит ее арсенал в два раза, сообщает телерадиовещатель ERR.

Контракт по закупке был подписан Эстонским центром оборонных инвестиций, французским агентством оборонных закупок DGA и компанией KNDS, рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

К концу 2026 года в распоряжении Эстонии будет 24 САУ Caesar. Первая партия, по данным ERR, была получена в прошлом году. Установки передали третьему самоходно-артиллерийскому батальону сил обороны Эстонии — новое подразделение, напрямую подчиненное Эстонской дивизии.

Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Такие установки Франция поставляет в том числе на Украину.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Валерия Антонова
Эстония артиллерийская установка Франция
