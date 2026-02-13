 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Гладков призвал жителей приграничья не надевать камуфляж

Белгородский губернатор Гладков призвал жителей приграничья не носить камуфляж
Военная операция на Украине
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных и прифронтовых муниципалитетов с просьбой не носить камуфляжную и военную одежду.

«Хотел обратиться ко всем жителям наших прифронтовых, приграничных муниципальных образований, к тем жителям, которые живут особенно в 25-километровой зоне, или те, кто по служебной или иной необходимости приезжают в прифронтовую территорию. Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, в последнее время участились атаки беспилотников, в том числе FPV-дронов, на людей, одетых в зеленую камуфляжную форму.

Гладков отметил, что просьба сложная, однако подчеркнул, что необходимо учитывать близость противника и возможность ударов в любой момент. Он добавил, что самой главной ценностью для каждого человека является его собственная жизнь.

Путин утвердил новые требования к форме российских военных
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Российские регионы, в особенности граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам дронов.

В связи с ударами по Курской области на тот момент глава Кореневского района региона Марина Дегтярева в 2024 году призвала мужчин не носить камуфляжные костюмы. Она объяснила свою просьбу тем, что такая одежда «может сыграть против них».

«Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника. Просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы, это может сыграть против вас», — отметила Дегтярева.

Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков камуфляж атака дронов военная форма
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
