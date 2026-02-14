 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Россияне рассказали, коробки от вещей каких марок никогда не выкинут

Фото: Dontree_M / Shutterstock
Лишь 12% людей не сохраняют упаковку от покупок, следует из результатов исследования, проведенного сервиса трансграничной доставки CDEK.Shopping (есть у РБК).

Более половины опрошенных — 53% — сохраняют пакеты «на всякий случай», 47% — пакеты брендовых магазинов, 46% — коробки от обуви, 42% — подарочные коробки, 41% — чеки. 

По данным исследования, каждый второй россиянин хранит дома пакет с пакетами: он есть у 48%, а еще 34% помнят о нем из детства.

77% опрошенных заявили, что не выбрасывают коробки от техники Apple (77%). Респонденты также оставляют упаковки о вещей люксовых марок: Gucci (65%), Chanel (57%), Yves Saint Laurent (49%) и Louis Vuitton (41%).

Чаще всего люди рассчитывают использовать упаковку еще раз, 46% опрошенных хранят в упаковках другие вещи. Треть ценит эстетическую сторону, 35% — статусность.

Для 28% упаковка — память о покупке, для 19% — потенциальная возможность перепродажи.

Опрос проводился с 22 по 29 января, в нем приняли участие более 2 тыс. граждан России старше 18 лет.

