Глава ВЦИОМа рассказал о «неприличных предложениях» заказчиков опросов

Заказчики социологических опросов и рейтингов периодически выходят на исследователей с «неприличными предложениями». Об этом в эфире Радио РБК рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, такие заказчики, «как правило, получают от ворот поворот».

«Исследователь понимает: стоит ему один раз уступить — о нем пойдет дурная слава на рынке. И к нему уже дальше будут обращаться не за надежными данными, а вот за такого рода фабрикациями. А зачем это надо?» — сказал Федоров, отвечая на вопрос, есть ли «соблазн» подкрутить какие-то рейтинги.

Глава ВЦИОМа подчеркнул, что такой соблазн возникает у заказчиков, а у не исследователей.

Федоров отметил, что социологи в своей работе сталкиваются со сложностями, вызванными в том числе законодательными нормами, в частности законом о маркировке телефонных звонков. Несмотря на это, в России несколько сотен организаций продолжают изучать общественное мнение и потребительские настроения, поскольку без этого невозможны ни современная политика, ни современный бизнес, считает он. Федоров добавил, что социологам не нужны никакие преференции, просто не нужно ужесточать условия их деятельности. «Поэтому просто дайте сделать нам нашу работу», — подчеркнул он.

В сентябре 2025 года ВЦИОМ поддержал петицию, критикующую вступившие в силу нормы борьбы с телефонными мошенниками. Авторы петиции настаивали, что введение такой платы сделает соцопросы нерентабельными и приведет «к завершению направления «Телефонные исследования».