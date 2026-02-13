 Перейти к основному контенту
0

ЦРУ опубликовало видео на китайском для вербовки офицеров армии КНР

Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

ЦРУ опубликовало в социальных сетях видеоролик на китайском языке под названием «Спасите будущее», адресованный офицерам китайской армии, которые разочаровались из-за лжи и коррупции в своей стране.

«Единственное, что интересует лидеров нашей партии, — это защита собственных карманов. Они построили свою карьеру на фундаменте лжи, но стены рушатся, и нам остается разгребать последствия их действий», — произносит на видео вымышленный офицер среднего звена, от лица которого ведется повествование (цитата по Financial Times).

Официальный представитель ЦРУ заявил, что видеоролик адресован военнослужащим, которые могут чувствовать себя «бессильными» и беспокоиться о последствиях для своих семей. Он стал частью кампании по набору информаторов и агентов внутри китайского государства и армии. 

ЦРУ прекратило выпуск «Всемирного справочника фактов»
Политика

Видеоролик был опубликован спустя две недели после того, как Китай сообщил об отставке генерала Чжан Юся, заместителя председателя центрального военного совета КНР.

Представитель ЦРУ отметил, что агентство не связывало публикацию с недавними кадровыми перестановками в китайской армии.

Весной 2025 года ЦРУ выпустило два первых видеоролика на китайском языке. Они были ориентированы на чиновников Коммунистической партии Китая и содержали инструкции о том, как связаться с агентством. Видеоролики набрали миллионы просмотров на YouTube.

В январе ЦРУ выпустило третье видео, которое стало вирусными и собрало десятки миллионов просмотров. Представитель ЦРУ заявил, что работы, опубликованные в прошлом году, «достигли миллионов людей и вдохновили на создание новых видео».

