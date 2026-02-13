ЦРУ опубликовало видео на китайском для вербовки офицеров армии КНР

Фото: Feng Li / Getty Images

ЦРУ опубликовало в социальных сетях видеоролик на китайском языке под названием «Спасите будущее», адресованный офицерам китайской армии, которые разочаровались из-за лжи и коррупции в своей стране.

«Единственное, что интересует лидеров нашей партии, — это защита собственных карманов. Они построили свою карьеру на фундаменте лжи, но стены рушатся, и нам остается разгребать последствия их действий», — произносит на видео вымышленный офицер среднего звена, от лица которого ведется повествование (цитата по Financial Times).

Официальный представитель ЦРУ заявил, что видеоролик адресован военнослужащим, которые могут чувствовать себя «бессильными» и беспокоиться о последствиях для своих семей. Он стал частью кампании по набору информаторов и агентов внутри китайского государства и армии.

Видеоролик был опубликован спустя две недели после того, как Китай сообщил об отставке генерала Чжан Юся, заместителя председателя центрального военного совета КНР.

Представитель ЦРУ отметил, что агентство не связывало публикацию с недавними кадровыми перестановками в китайской армии.

Весной 2025 года ЦРУ выпустило два первых видеоролика на китайском языке. Они были ориентированы на чиновников Коммунистической партии Китая и содержали инструкции о том, как связаться с агентством. Видеоролики набрали миллионы просмотров на YouTube.

В январе ЦРУ выпустило третье видео, которое стало вирусными и собрало десятки миллионов просмотров. Представитель ЦРУ заявил, что работы, опубликованные в прошлом году, «достигли миллионов людей и вдохновили на создание новых видео».