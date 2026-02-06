ЦРУ прекратило выпуск «Всемирного справочника фактов»
Центральное разведывательное управление США прекратило публиковать «Всемирный справочник фактов», сообщило ведомство.
«Одно из старейших и наиболее известных разведывательных изданий ЦРУ, «Всемирный справочник фактов» прекратило свое существование», — говорится в сообщении.
Впервые издание было опубликовано в 1962 году. Книга существует в виде веб-версии, ранее ее обновляли еженедельно. Причины приостановки публикации в сообщении не уточняются.
«Всемирный справочник фактов» содержал подробную статистическую информацию о зарубежных странах — их экономике, вооруженных силах, природных ресурсах и обществе.
Справочник был подготовлен ЦРУ для служебного пользования официальными лицами правительства США. Рассекреченная версия впервые была опубликована в 1971 году, после чего издание начали использовать не только федеральные ведомства.
