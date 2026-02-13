 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Камчатке к сломавшемуся пассажирскому судну «Гипанис» направили буксир

На помощь грузопассажирскому судну «Гипанис», потерявшему ход из-за поломки в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, отправился буксир «Вячеслав Яковлев», сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

«Буксир «Вячеслав Яковлев» отважно двигается в район дрейфа теплохода «Гипанис» и сопровождающего его танкера «Гектор». Осталось 15 миль. Связь между «Вячеславом Яковлевым» и «Гипанисом» установлена. Ветер западный. Ожидаем встречу судов ориентировочно в 12:00 местного времени (03:00 мск)», — написал министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На борту судна находятся 35 человек (10 членов экипажа и 25 пассажиров).

На Камчатке самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла
Общество
Самолет Як-40

В четверг, 12 февраля, Лебедев сообщил о поломке и потере хода судном «Гипанис». Зафиксирована неисправность винта регулируемого шага, скорость движения «Гипаниса» ограничена. Судно сопровождает танкер «Гектор». Для оказания помощи «Гипанису» вышел буксир Морспасслужбы «Узон», но из-за непогоды был вынужден вернуться.

По данным министра, «Гипанис» и «Гектор» находятся в районе мыса Пиратков. Расстояние от точки нахождения судов до Петропавловска-Камчатского — около 115 км.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Камчатка буксир корабль поломка МЧС
Материалы по теме
Круизный лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске
Общество
Дрейфующее грузовое судно с россиянами отбуксируют в японский порт
Общество
В Санкт-Петербурге затопило морской буксир
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Обломки дронов упали на территории промпредприятий Волгоградской области Политика, 03:24
На Камчатке к сломавшемуся пассажирскому судну «Гипанис» направили буксир Общество, 03:00
Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов Политика, 02:43
Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе Политика, 02:32
Патриарх Кирилл призвал к противодействию мигрантским анклавам Общество, 02:13
Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров Политика, 01:45
Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтике Общество, 01:34
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере Общество, 00:59
В Милане задержали фаната сборной Словакии, который был в розыске 16 лет Спорт, 00:38
Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:38
Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого Общество, 00:30
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03