На Камчатке к сломавшемуся пассажирскому судну «Гипанис» направили буксир

На помощь грузопассажирскому судну «Гипанис», потерявшему ход из-за поломки в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, отправился буксир «Вячеслав Яковлев», сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

«Буксир «Вячеслав Яковлев» отважно двигается в район дрейфа теплохода «Гипанис» и сопровождающего его танкера «Гектор». Осталось 15 миль. Связь между «Вячеславом Яковлевым» и «Гипанисом» установлена. Ветер западный. Ожидаем встречу судов ориентировочно в 12:00 местного времени (03:00 мск)», — написал министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На борту судна находятся 35 человек (10 членов экипажа и 25 пассажиров).

В четверг, 12 февраля, Лебедев сообщил о поломке и потере хода судном «Гипанис». Зафиксирована неисправность винта регулируемого шага, скорость движения «Гипаниса» ограничена. Судно сопровождает танкер «Гектор». Для оказания помощи «Гипанису» вышел буксир Морспасслужбы «Узон», но из-за непогоды был вынужден вернуться.

По данным министра, «Гипанис» и «Гектор» находятся в районе мыса Пиратков. Расстояние от точки нахождения судов до Петропавловска-Камчатского — около 115 км.