Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле до саммита

Замок Алден-Бизен в день неформальной встречи лидеров Европейского союза, Бельгия (Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Испании выразили Италии недовольство из‑за предварительной встречи части лидеров Евросоюза перед неформальным саммитом в Бельгии, расценив такой формат как подрыв общеевропейских принципов, сообщает Onda Cero со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Речь идет о встрече, прошедшей в отеле рядом с местом проведения саммита в замке Алден-Бизен. По данным радиостанции, ее организовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер. На встрече они обсуждали меры по упрощению регулирования и повышению конкурентоспособности единого рынка.

Участие в саммите приняли представители 20 стран ЕС. Премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также лидеров Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не пригласили. В Мадриде подчеркнули, что претензия касается не отсутствия приглашения, а самого факта «параллельной» координации.

Источники в ЕС также сообщили испанской радиостанции, что председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил организаторам недовольство и призвал обсуждать повестку конкурентоспособности в рамках официальных форматов с участием всех 27 стран. По словам Мелони заявила, что группа планирует вновь собраться на полях саммита ЕС в марте.