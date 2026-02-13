 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле

Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле до саммита
Замок Алден-Бизен в день неформальной встречи лидеров Европейского союза, Бельгия
Замок Алден-Бизен в день неформальной встречи лидеров Европейского союза, Бельгия

Власти Испании выразили Италии недовольство из‑за предварительной встречи части лидеров Евросоюза перед неформальным саммитом в Бельгии, расценив такой формат как подрыв общеевропейских принципов, сообщает Onda Cero со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Речь идет о встрече, прошедшей в отеле рядом с местом проведения саммита в замке Алден-Бизен. По данным радиостанции, ее организовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер. На встрече они обсуждали меры по упрощению регулирования и повышению конкурентоспособности единого рынка.

Участие в саммите приняли представители 20 стран ЕС. Премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также лидеров Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не пригласили. В Мадриде подчеркнули, что претензия касается не отсутствия приглашения, а самого факта «параллельной» координации.

На данный момент в состав ЕС входят 27 государств-членов: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Источники в ЕС также сообщили испанской радиостанции, что председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил организаторам недовольство и призвал обсуждать повестку конкурентоспособности в рамках официальных форматов с участием всех 27 стран. По словам Мелони заявила, что группа планирует вновь собраться на полях саммита ЕС в марте.

Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией
Политика
Эмманюэль Макрон

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
