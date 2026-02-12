 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Телекомпанию оштрафовали за показ фильма без пин-кода для взрослых

Телекомпанию оштрафовали за показ фильма с маркировкой 18+ без пин-кода
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал АО «Первый ТВЧ» за нарушение порядка распространения продукции СМИ среди детей (ч. 2 ст. 13.21 Кодекса об административных правонарушениях), это первый подобный случай в России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Причиной стал показ фильма Алексея Балабанова «Жмурки», имеющего возрастное ограничение 18+, на телеканале «Кинопоказ Стандарт». Как следует из протокола, фильм транслировали 25 февраля 2025 года с 11:10 до 13:10 мск без применения декодирующих устройств. Из-за этого он был доступен несовершеннолетней аудитории.

Судья назначил компании штраф в размере 20 тыс. рублей. Максимальное наказание по этой статье — 30 тыс. рублей.

РБК направил официальный запрос в АО «Первый ТВЧ».

«Вымпелком» оштрафовали на ₽3,5 млн за пропаганду ЛГБТ
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ввести пин-коды для защиты детей от просмотра «взрослых» фильмов и сериалов предложил Роскомнадзор в 2022 году. Идея ведомства состояла в том, что для показа контента с маркировкой 18+ нужно ввести специальный пин-код, который бы знали только совершеннолетние члены семьи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
При участии
Яна Баширова
телеканал штраф Санкт-Петербург
Материалы по теме
«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Общество
Пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии из-за лайков на YouTube
Политика
В Воронежской области мужчину оштрафовали из-за песни Верки Сердючки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака Политика, 22:54
Экс-глава «Локомотива» объяснил заказ на убийство советника министра Общество, 22:52
Телекомпанию оштрафовали за показ фильма без пин-кода для взрослых Общество, 22:49
Союзники Украины согласовали новый пакет поддержки на $3 млрд Политика, 22:48
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде Спорт, 22:46
Определились составы групп Лиги наций УЕФА на следующий сезон Спорт, 22:36
Зеленский заявил, что Киев торопится завершить боевые действия Политика, 22:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пенсионера из Подмосковья осудили на 16 лет за поджог полицейской машины Политика, 22:28
Что такое ГУР Украины: функции и роль в системе безопасности База знаний, 22:22
Министр обороны Британии сообщил о военной помощи Киеву на $35 млрд Политика, 22:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:17
ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби в КХЛ Спорт, 22:13
Украинец оспорил отстранение из-за шлема. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:11
Бастрыкин подключился к поискам двух девочек в Петербурге Общество, 22:03