Телекомпанию оштрафовали за показ фильма без пин-кода для взрослых
В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал АО «Первый ТВЧ» за нарушение порядка распространения продукции СМИ среди детей (ч. 2 ст. 13.21 Кодекса об административных правонарушениях), это первый подобный случай в России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.
Причиной стал показ фильма Алексея Балабанова «Жмурки», имеющего возрастное ограничение 18+, на телеканале «Кинопоказ Стандарт». Как следует из протокола, фильм транслировали 25 февраля 2025 года с 11:10 до 13:10 мск без применения декодирующих устройств. Из-за этого он был доступен несовершеннолетней аудитории.
Судья назначил компании штраф в размере 20 тыс. рублей. Максимальное наказание по этой статье — 30 тыс. рублей.
РБК направил официальный запрос в АО «Первый ТВЧ».
Ввести пин-коды для защиты детей от просмотра «взрослых» фильмов и сериалов предложил Роскомнадзор в 2022 году. Идея ведомства состояла в том, что для показа контента с маркировкой 18+ нужно ввести специальный пин-код, который бы знали только совершеннолетние члены семьи.
