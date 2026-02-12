«Вымпелком» оштрафовали на ₽3,5 млн за пропаганду ЛГБТ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Таганский райсуд Москвы признал ПАО «Вымпел-Коммуникации» (поставляет услуги связи под торговой маркой «Билайн») виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В качестве наказания назначен административный штраф в размере 3,5 млн руб.

Компания признана виновной в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений). Наказание — штраф до 4 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По той же статье 11 февраля были оштрафованы онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink.