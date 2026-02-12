«Вымпелком» оштрафовали на ₽3,5 млн за пропаганду ЛГБТ
Таганский райсуд Москвы признал ПАО «Вымпел-Коммуникации» (поставляет услуги связи под торговой маркой «Билайн») виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В качестве наказания назначен административный штраф в размере 3,5 млн руб.
Компания признана виновной в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений). Наказание — штраф до 4 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
По той же статье 11 февраля были оштрафованы онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России