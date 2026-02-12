Двоих судей из Нижнего Новгорода уволили из-за коррупционных подозрений

Судьи из Нижнего Новгорода ушли в отставку

Вячеслав Сапега (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области)

Судьи из Нижнего Новгорода Вячеслав Сапега и Виктор Фомин, у которых потребовали изъять имущество, ушли в отставку, сообщает пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей России на сайте.

«Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Сапеги Вячеслава Александровича», — говорится в сообщении.

Оба судьи до этого претендовали на должность заместителя председателя Нижегородского облсуда.

9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей России отказала Фомину в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда и направила документы в Генпрокуратуру для возможного антикоррупционного иска с лишением судейского статуса.

«Интерфакс» сообщает, что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства недвижимость Фомина.

По данным источника «РИА Новости» в судейском сообществе, председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционного иска против председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.

Фомин работал в прокуратуре, с 2017 года — судья Нижегородского областного суда, с 2022 года исполнял обязанности председателя судебной коллегии по административным делам.