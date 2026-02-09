Высшая коллегия судей отказала в рекомендации нижегородскому судье

Виктор Фомин (Фото: Российское объединение судей)

Высшая квалификационная коллегия судей России по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова отказала в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда кандидатуры Виктора Фомина. Об этом РБК сообщила пресс-служба Верховного суда.

В отношении Фомина были направлены документы в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса, говорится в сообщении.

Первое заседание ВККС в 2026 году началось 9 февраля и продолжится до 13 февраля, следует из данных, опубликованных на сайте коллегии.

