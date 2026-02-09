Высшая коллегия судей отказала в рекомендации нижегородскому судье
Высшая квалификационная коллегия судей России по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова отказала в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда кандидатуры Виктора Фомина. Об этом РБК сообщила пресс-служба Верховного суда.
В отношении Фомина были направлены документы в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса, говорится в сообщении.
Первое заседание ВККС в 2026 году началось 9 февраля и продолжится до 13 февраля, следует из данных, опубликованных на сайте коллегии.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели