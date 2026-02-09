 Перейти к основному контенту
Политика
0

Высшая коллегия судей отказала в рекомендации нижегородскому судье

Виктор Фомин
Виктор Фомин (Фото: Российское объединение судей)

Высшая квалификационная коллегия судей России по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова отказала в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда кандидатуры Виктора Фомина. Об этом РБК сообщила пресс-служба Верховного суда.

В отношении Фомина были направлены документы в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса, говорится в сообщении.

Первое заседание ВККС в 2026 году началось 9 февраля и продолжится до 13 февраля, следует из данных, опубликованных на сайте коллегии.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников, Надежда Сарсания
Верховный суд Игорь Краснов Генпрокуратура Высшая квалификационная коллегия судей
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
