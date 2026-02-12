Совладелец «Манчестер Юнайтед» извинился за слова о колонизации Британии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» извинился за «выбор языка» в заявлении о миграции

Джим Рэтклифф (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Глава химической компании Ineos, совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф извинился за свой «выбор языка» в высказываниях о «колонизации» Великобритании иммигрантами. Текст заявления опубликовала The Guardian.

Ранее в интервью Sky News Рэтклифф заявил, что Великобритания была «колонизирована» иммигрантами, что обходится властям страны «слишком дорого». По его словам, британская экономика находится «не в лучшем состоянии» и государство не может позволить себе выплачивать пособия «огромному количеству иммигрантов».

«Мне жаль, что мой выбор языка обидел некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство, но важно поднять вопрос о контролируемой и хорошо управляемой иммиграции, которая поддерживает экономический рост», — отметил Рэтклифф в новом заявлении.

По его словам, он хотел подчеркнуть необходимость управлять миграцией наряду с инвестициями в развитие промышленности и рабочих мест, чтобы «все могли добиться долгосрочного процветания».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети X назвал его слова «оскорбительными и неправильными» и призвал бизнесмена извиниться. Футбольная ассоциация Англии заявила, что рассмотрит вопрос о том, не навлекли ли комментарии Рэтклиффа на игру «дурную славу». При этом никакого официального расследования ассоциация пока не начала.