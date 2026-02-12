Китай предрек рекордные 9,5 млрд поездок за рубеж на Лунный Новый год

Фото: Gerard Carreon / AP / ТАСС

Власти Китая спрогнозировали рекордные 9,5 млрд пассажирских поездок граждан за рубеж в рамках 40-дневного туристического сезона, приуроченного к Лунному Новому году, сообщает Reuters.

В 2026 году каникулы продлятся девять дней — с 15 до 24 февраля, на день дольше обычного. Ожидается, что долгие праздники положительно скажутся на внутреннем и внешнем туризме.

По данным туристических компаний, например Spring Tour, китайцы активнее бронируют поездки за границу. В числе наиболее востребованных направлений — Таиланд, Россия, Австралия, Южная Корея и страны Северной Европы. В частности, число бронирований в Россию выросло более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. «В течение остальной части года мы, вероятно, увидим рост китайского турпотока в Россию», — сказала директор по маркетингу и коммуникациям Dragon Trail Research Сиенна Парулис-Кук. Она связывает это с декабрьским решением Москвы отменить визы для туристов из Китая.

Крупнейшая китайская платформа онлайн-бронирования Trip.com сообщила о росте турпотока в Австралию более чем на 100% в годовом выражении на фоне восстановления дальнемагистральных перевозок. По оценке аналитической компании IBA, вместимость международных рейсов в праздничный период увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом, а международные направления теперь обеспечивают около половины общей провозной емкости.

Япония, ранее входившая в число самых популярных направлений, столкнулась с падением интереса со стороны китайских туристов на фоне политической напряженности и предупреждений о безопасности. По данным Flight Master, за неделю со 2 февраля количество рейсов между Китаем и Японией сократилось на 49,2% в годовом выражении, а 58 маршрутов, действовавших во время прошлогоднего праздника, были полностью отменены.