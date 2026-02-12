 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Китай предрек рекордные 9,5 млрд поездок за рубеж на Лунный Новый год

Фото: Gerard Carreon / AP / ТАСС
Фото: Gerard Carreon / AP / ТАСС

Власти Китая спрогнозировали рекордные 9,5 млрд пассажирских поездок граждан за рубеж в рамках 40-дневного туристического сезона, приуроченного к Лунному Новому году, сообщает Reuters.

В 2026 году каникулы продлятся девять дней — с 15 до 24 февраля, на день дольше обычного. Ожидается, что долгие праздники положительно скажутся на внутреннем и внешнем туризме.

По данным туристических компаний, например Spring Tour, китайцы активнее бронируют поездки за границу. В числе наиболее востребованных направлений — Таиланд, Россия, Австралия, Южная Корея и страны Северной Европы. В частности, число бронирований в Россию выросло более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. «В течение остальной части года мы, вероятно, увидим рост китайского турпотока в Россию», — сказала директор по маркетингу и коммуникациям Dragon Trail Research Сиенна Парулис-Кук. Она связывает это с декабрьским решением Москвы отменить визы для туристов из Китая.

Захарова призвала российских туристов учитывать ситуацию на Кубе
Политика
Мария Захарова

Крупнейшая китайская платформа онлайн-бронирования Trip.com сообщила о росте турпотока в Австралию более чем на 100% в годовом выражении на фоне восстановления дальнемагистральных перевозок. По оценке аналитической компании IBA, вместимость международных рейсов в праздничный период увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом, а международные направления теперь обеспечивают около половины общей провозной емкости.

Япония, ранее входившая в число самых популярных направлений, столкнулась с падением интереса со стороны китайских туристов на фоне политической напряженности и предупреждений о безопасности. По данным Flight Master, за неделю со 2 февраля количество рейсов между Китаем и Японией сократилось на 49,2% в годовом выражении, а 58 маршрутов, действовавших во время прошлогоднего праздника, были полностью отменены.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Софья Полковникова
туристы Китай Россия
Материалы по теме
Компания Безоса приостановит космический туризм
Политика
Этнотуризм и путешествия ради комьюнити. Главные тренды 2026 года
Радио
Китай решил развивать туризм и рыболовство в Антарктиде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Нетрезвый швед угнал автомобиль и попытался уехать в Россию через границу Общество, 19:47
Генерал в Нигере объявил о подготовке к войне с Францией Политика, 19:46
ЦСКА объявил о переходе рекордсмена «Спортинга» Спорт, 19:34
Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света Политика, 19:29
«Финам» до конца февраля запустит фонд на майнинг
РАДИО
 Инвестиции, 19:27
Эксперты оценили, можно ли считать прогноз Минэкономики сигналом ЦБ
РАДИО
 Экономика, 19:24
Минфин оценил оборот криптовалют в России в 50 млрд руб. в день Крипто, 19:22
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару Политика, 19:18
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на белгородскую инфраструктуру Политика, 19:17
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады Спорт, 19:14
Китай предрек рекордные 9,5 млрд поездок за рубеж на Лунный Новый год Общество, 19:12
Плющенко заявил, что дочь Тутберидзе вошла в элиту танцевальных пар на ОИ Спорт, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Суд арестовал экс-главу FESCO Северилова Политика, 18:55