Financial Times узнала причину обысков в зданиях Еврокомиссии

Фото: Carl Court / Getty Images

Обыски в зданиях Еврокомиссии, которые провела полиция Бельгии 12 февраля, связаны с расследования дела о продаже объектов недвижимости при предыдущем составе ЕК. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Обыски прошли в нескольких помещениях, в том числе бюджетного департамента. При предыдущем составе ЕК (2019–2024 годы) должность комиссара по бюджету занимал Йоханнес Хан. После ухода с поста он был назначен специальным посланником ЕС по Кипру.

Расследование, в рамках которого прошел обыск, ведет Европейская прокуратура (EPPO). По данным FT, оно касается 23 зданий, приобретенных бельгийским суверенным фондом SFPIM за €900 млн в 2024 году. Тогда Еврокомиссия утверждала, что сделку провели в соответствии с финансовыми правилами ЕС.

В 2023 году Европейская комиссия приняла решение продать 23 своих здания в так называемом Европейском квартале Брюсселя в рамках плана по сокращению офисных площадей на 25% к 2030-му. Для продажи был объявлен тендер, который провели в два этапа в соответствии с внутренним регламентом. Победителем стал SFPIM.