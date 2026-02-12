Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии

Обыски связаны с делом о продаже ЕК 23 зданий в Брюсселе за €900 млн бельгийскому суверенному фонду SFPIM, пишет FT. Их проведение подтвердила Европейская прокуратура

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Полиция Бельгии провела обыски в нескольких зданиях Еврокомиссии в рамках расследования дела о продаже объектов недвижимости, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам двух человек, знакомых с ходом операции, утром 12 февраля обыски проводились в различных помещениях, в том числе бюджетного департамента.

Источники уточнили, что расследование касается продажи недвижимости в ЕС, имевшей место, когда при предыдущем составе ЕК должность комиссара по бюджету занимал Йоханнес Хан.

Йоханнес Хан был европейским комиссаром по бюджету в составе Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Он исполнял полномочия с 1 декабря 2019 года и до завершения срока работы комиссии в 2024-м. После ухода с должности он был назначен специальным посланником ЕС по Кипру.

Расследование, в рамках которого организовали обыск, ведет Европейская прокуратура (EPPO). Оно касается 23 зданий, приобретенных бельгийским суверенным фондом SFPIM за €900 млн в 2024 году, поясняет FT. На тот момент Еврокомиссия заявляла, что сделка была проведена в соответствии с финансовыми правилами ЕС.

«EPPO подтверждает, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках текущего расследования», — заявила FT пресс-секретарь EPPO Тине Холлевоет. Она отказалась предоставить иные детали, сославшись на то, что разглашение может поставить под угрозу осуществляемые процедуры и их результаты.

Европейская комиссия заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя в апреле 2024 года. Сделка была проведена в рамках плана ЕК по сокращению офисных площадей на 25% к 2030 году.

После решения ЕК от 2023 года продать 23 своих здания был объявлен тендер, который проводился в два этапа, как того требовал внутренний регламент. Победителем тендера стал SFPIM.