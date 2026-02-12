 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии

Обыски связаны с делом о продаже ЕК 23 зданий в Брюсселе за €900 млн бельгийскому суверенному фонду SFPIM, пишет FT. Их проведение подтвердила Европейская прокуратура
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Полиция Бельгии провела обыски в нескольких зданиях Еврокомиссии в рамках расследования дела о продаже объектов недвижимости, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам двух человек, знакомых с ходом операции, утром 12 февраля обыски проводились в различных помещениях, в том числе бюджетного департамента.

Источники уточнили, что расследование касается продажи недвижимости в ЕС, имевшей место, когда при предыдущем составе ЕК должность комиссара по бюджету занимал Йоханнес Хан.

ФРГ и Франция осудили санкции США против экс-еврокомиссара и активистов
Политика
Тьерри Бретон

Йоханнес Хан был европейским комиссаром по бюджету в составе Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Он исполнял полномочия с 1 декабря 2019 года и до завершения срока работы комиссии в 2024-м. После ухода с должности он был назначен специальным посланником ЕС по Кипру.

Расследование, в рамках которого организовали обыск, ведет Европейская прокуратура (EPPO). Оно касается 23 зданий, приобретенных бельгийским суверенным фондом SFPIM за €900 млн в 2024 году, поясняет FT. На тот момент Еврокомиссия заявляла, что сделка была проведена в соответствии с финансовыми правилами ЕС.

«EPPO подтверждает, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках текущего расследования», — заявила FT пресс-секретарь EPPO Тине Холлевоет. Она отказалась предоставить иные детали, сославшись на то, что разглашение может поставить под угрозу осуществляемые процедуры и их результаты.

Европейская комиссия заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя в апреле 2024 года. Сделка была проведена в рамках плана ЕК по сокращению офисных площадей на 25% к 2030 году.

После решения ЕК от 2023 года продать 23 своих здания был объявлен тендер, который проводился в два этапа, как того требовал внутренний регламент. Победителем тендера стал SFPIM.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Еврокомиссия Бельгия расследование обыски
Материалы по теме
Макрон счел запугиванием ЕС санкции США против бывшего еврокомиссара
Политика
BZ сообщила о попытке Каллас дистанцироваться от дела Могерини
Политика
Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз Общество, 16:44
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:43
Прокуратура передала в суд дело экс-министра образования Подмосковья Политика, 16:40
Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии Спорт, 16:39
Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме Спорт, 16:37
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России Политика, 16:26
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным Политика, 16:25
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет Политика, 16:24
Coinbase разработала криптовалютные кошельки ИИ-агентам. Как это работает Крипто, 16:24
Глава МОК в слезах, Непряева вне топ-20 в гонке. Что происходит на Играх Спорт, 16:18
Минфин хочет увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет Инвестиции, 16:17
Как подать документы на визу в новом визовом центре Японии: личный опыт Стиль, 16:13
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск. Видео Политика, 16:10