Общество
0

Мужчина убил несколько выходцев из России и Украины во Флориде

CBS: во Флориде убиты шесть человек, среди них выходцы из России и Украины
Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images
Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Шесть человек были убиты в двух городах штата Флорида в США в среду утром, по версии полиции, убийства совершены одним человеком, сообщает телеканал CBS.

Тела двоих убитых нашли в городе Форт-Лодердейл. Их опознали как 46-летнюю Ларису Блюдую и 18-летнего Бена Азивова. По данным CBS News, это мать и сын.

Еще четверо были убиты в городе Сарасота. «Их опознали как Ольгу Грейнерт, 49 лет, Флориту Столяр, 66 лет, Анатолия Иоффе, 61 год, и Ярослава Блюдого, 39 лет», — сообщает телеканал.

Кроме того, на месте обнаружили тело 51-летнего жителя Форт-Лодердейла Рассела Кота. По версии полиции, именно он убил шестерых человек, после чего совершил самоубийство.

Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо пособницы Эпштейна
Общество
Пэм Бонди

Как рассказал телеканалу управляющий недвижимостью Джо Аскерберг, с конца прошлого года Блюдая и Азивов жили вместе с Котом. По словам следователей, подозреваемый состоял в романтических отношениях с одной из жертв в Форт-Лодердейле.

Полиция установила, что жертвы в Сарасоте и Форт-Лодердейле были связаны. При этом связь между Котом и убитыми в Сарасоте пока неизвестна.

Как пишет «РИА Новости», среди убитых есть выходцы из России и Украины. На странице Флориты Столяр в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) указано, что она родилась в Днепропетровске и замужем за Анатолием Иоффе. У Иоффе местом рождения указан Санкт-Петербург.

Анастасия Луценко
Флорида США убийство Россия Украина
