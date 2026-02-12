Мужчина убил несколько выходцев из России и Украины во Флориде

CBS: во Флориде убиты шесть человек, среди них выходцы из России и Украины

Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Шесть человек были убиты в двух городах штата Флорида в США в среду утром, по версии полиции, убийства совершены одним человеком, сообщает телеканал CBS.

Тела двоих убитых нашли в городе Форт-Лодердейл. Их опознали как 46-летнюю Ларису Блюдую и 18-летнего Бена Азивова. По данным CBS News, это мать и сын.

Еще четверо были убиты в городе Сарасота. «Их опознали как Ольгу Грейнерт, 49 лет, Флориту Столяр, 66 лет, Анатолия Иоффе, 61 год, и Ярослава Блюдого, 39 лет», — сообщает телеканал.

Кроме того, на месте обнаружили тело 51-летнего жителя Форт-Лодердейла Рассела Кота. По версии полиции, именно он убил шестерых человек, после чего совершил самоубийство.

Как рассказал телеканалу управляющий недвижимостью Джо Аскерберг, с конца прошлого года Блюдая и Азивов жили вместе с Котом. По словам следователей, подозреваемый состоял в романтических отношениях с одной из жертв в Форт-Лодердейле.

Полиция установила, что жертвы в Сарасоте и Форт-Лодердейле были связаны. При этом связь между Котом и убитыми в Сарасоте пока неизвестна.

Как пишет «РИА Новости», среди убитых есть выходцы из России и Украины. На странице Флориты Столяр в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) указано, что она родилась в Днепропетровске и замужем за Анатолием Иоффе. У Иоффе местом рождения указан Санкт-Петербург.