В Таиланде пока не принято решение о сокращении срока пребывания иностранцев

Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Таиланда еще не приняли решения о сокращении в два раза срока безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, в стране, который сейчас составляет 60 дней. Об этом сообщили в МИД России, передает «РИА Новости».

«В постановлении кабинета министров Таиланда от 10 февраля 2026 года лишь отмечался ход текущего процесса пересмотра визовых решений, в том числе безвизового въезда», — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что любые возможные изменения будут тщательно рассмотрены, на данном этапе нет решения о сокращении срока пребывания россиян в Таиланде.

Власти рекомендуют следить за официальными обновлениями от МИДа и Иммиграционного бюро Таиланда.

О планах Таиланда пересмотреть визовые правила для туристов из 93 государств, включая Россию, ранее сообщила секретарь по туризму и спорту Наттрия Тавеевонг. По ее словам, соответствующее изменение не повлияет на развитие туризма, так как иностранцы «в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня».