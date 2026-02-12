 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз

В Таиланде пока не принято решение о сокращении срока пребывания иностранцев
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Таиланда еще не приняли решения о сокращении в два раза срока безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, в стране, который сейчас составляет 60 дней. Об этом сообщили в МИД России, передает «РИА Новости».

«В постановлении кабинета министров Таиланда от 10 февраля 2026 года лишь отмечался ход текущего процесса пересмотра визовых решений, в том числе безвизового въезда», — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что любые возможные изменения будут тщательно рассмотрены, на данном этапе нет решения о сокращении срока пребывания россиян в Таиланде.

Власти рекомендуют следить за официальными обновлениями от МИДа и Иммиграционного бюро Таиланда.

В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

О планах Таиланда пересмотреть визовые правила для туристов из 93 государств, включая Россию, ранее сообщила секретарь по туризму и спорту Наттрия Тавеевонг. По ее словам, соответствующее изменение не повлияет на развитие туризма, так как иностранцы «в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Таиланд безвизовый режим туристы россияне
Материалы по теме
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян
Общество
AZUR air объяснила задержки рейсов из Таиланда в города России
Общество
Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Financial Times узнала причину обысков в зданиях Еврокомиссии Общество, 18:17
Оверчук рассказал о перспективах железнодорожного сообщения с Грузией Политика, 18:14
Глава МОК в слезах. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Прокурор назвал экс-совладельца FESCO организатором преступной группы Бизнес, 18:06
Reuters узнал об обысках в итальянском офисе Amazon Бизнес, 18:02
Рютте назвал условие возобновления диалога с Россией Политика, 18:02
МИД Белоруссии подтвердил визит в Минск дипломата из Франции Политика, 18:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Непряева заявила, что ей «было тяжеловато» в гонке Олимпиады на 10 км Спорт, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В Москве появится самый длинный подводный тоннель метро Город, 17:51
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:51
GAC раскрыл технические характеристики нового гибридного кроссовера S7 Авто, 17:49
Австриец Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе Спорт, 17:47
Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы вновь производить оружие Политика, 17:47