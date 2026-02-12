 Перейти к основному контенту
Общество
0

Верховный суд признал незаконным изъятие машин по притворным сделкам

Изъятие автомобиля по притворной сделке признано незаконным
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Верховный суд России признал незаконным изъятие автомобиля по притворным сделкам, а также недопустимой практику выдачи денег под видом продажи машины с последующим лизингом. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

В суд обратилась жительница столицы. Она пояснила, что сотрудники финансовой фирмы предложили ей продать свой автомобиль, получить за него деньги, а затем взять эту же машину в аренду с последующим «выкупом». Когда женщина просрочила одну из выплат, автомобиль у нее изъяли вместе с личными вещами.

Жительница Москвы потребовала признать договоры купли-продажи и лизинга недействительными и вернуть ей машину. Она утверждала, что сделки являлись притворными, а на деле речь шла о потребительском займе под залог автомобиля.

Верховный суд счел незаконным использование ИИ для предвыборной агитации
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Суды трех инстанций отказали женщине в удовлетворении иска. Они указали, что формально договоры не противоречат закону. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила эти решения и направила дело на пересмотр.

«По этой конструкции к вам приходит гражданин, вы ему даете деньги, автомобиль остается у гражданина, а в случае просрочки автомобиль забирается, чем это отличается от займа с залогом? […] Чтобы обойти проблемы с законом «О потребительском кредите», [финансовые фирмы] создают лизинговую компанию или кредитно-потребительский кооператив», — отметил один из судей коллегии.

ВС указал, что суды должны оценивать реальные отношения между сторонами, а не опираться на формальные документы. Суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции не исследовали, действительно ли стороны имели в виду заем под залог автомобиля, а также не оценили обстоятельства предыдущего лизинга машины с перечислением денег аффилированной компании.

