Белоусов проинспектировал Южную группировку войск. Видео
Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей ситуации и действиях подразделений, сообщили в ведомстве.
Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев проинформировал о ходе наступательных операций и действиях противника. Замначальника управления войск беспилотных систем доложил о поставке в профильные подразделения оборудования 3D-печати для изготовления комплектующих, техобслуживания и ремонта БПЛА.
Также Белоусову рассказали о готовности нового беспилотника самолетного типа для ретрансляции радиосигнала, что расширит радиус действия ударных дронов. Представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, используемые для прикрытия маршрутов штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.
Кроме того, министру обороны представили опытный образец мобильного комплекса для современной закрытой связи, разработанный военнослужащими группировки, а также продемонстрировали обновляемые БПЛА и наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями, адаптированными под текущие задачи.
В Минобороны уточнили, что Белоусов «высоко оценил результаты боевой работы» подразделений и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм.
