 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск. Видео

Министр обороны Белоусов провел совещание с Южной группировкой войск
Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск. Видео
Video

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей ситуации и действиях подразделений, сообщили в ведомстве.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев проинформировал о ходе наступательных операций и действиях противника. Замначальника управления войск беспилотных систем доложил о поставке в профильные подразделения оборудования 3D-печати для изготовления комплектующих, техобслуживания и ремонта БПЛА.

Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск
Политика

Также Белоусову рассказали о готовности нового беспилотника самолетного типа для ретрансляции радиосигнала, что расширит радиус действия ударных дронов. Представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, используемые для прикрытия маршрутов штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.

Кроме того, министру обороны представили опытный образец мобильного комплекса для современной закрытой связи, разработанный военнослужащими группировки, а также продемонстрировали обновляемые БПЛА и наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями, адаптированными под текущие задачи.

В Минобороны уточнили, что Белоусов «высоко оценил результаты боевой работы» подразделений и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Андрей Белоусов награды
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Общество
Депутаты одобрили обязательную геномную регистрацию военных
Политика
Reuters узнал о проблеме в чешской программе по снарядам для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
В топе: названы лидеры по уровню научно-технического развития в бизнесе Тренды, 16:46
Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз Общество, 16:44
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:43
Прокуратура передала в суд дело экс-министра образования Подмосковья Политика, 16:40
Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии Спорт, 16:39
Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме Спорт, 16:37
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России Политика, 16:26
Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным Политика, 16:25
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет Политика, 16:24
Coinbase разработала криптовалютные кошельки ИИ-агентам. Как это работает Крипто, 16:24
Глава МОК в слезах, Непряева вне топ-20 в гонке. Что происходит на Играх Спорт, 16:18
Минфин хочет увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет Инвестиции, 16:17
Как подать документы на визу в новом визовом центре Японии: личный опыт Стиль, 16:13