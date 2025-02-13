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ФАС проверит повышение тарифов «Мегафона»

Мегафон решил поднять стоимость ряда услуг на 20%. ФАС направила запрос в компанию
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов оператором связи «Мегафон», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», — сообщили в ФАС и уточнили, что оператор не предупреждал ведомство о своих намерениях (цитата по «Интерфаксу»).

В «Мегафон» сообщили, что внимательно следят за особенностями потребления услуг связи своими клиентами и предлагают услуги, в том числе исходя из «индивидуальных профилей потребления». «При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг — сделать это можно в личном кабинете», — добавили в компании.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Оператор стал уведомлять клиентов о повышении цен в конце января и начале февраля, по некоторым тарифам рост составил 20%, сообщали «Ведомости». Годом ранее «Мегафон» также изменил условия, тогда цены выросли в среднем на 10%.

По закону операторы обязаны не менее чем за 10 дней до изменения тарифов оповестить об этом абонента. Однако часто компании пользуются тем, что клиенты отключают функции SMS-уведомлений, либо они не дочитывают сообщения до конца, и поэтому оператор дает возможность отказаться от новых условий до определенного числа, но прописывает это «мелким шрифтом», полагая, что никто не обратит на это внимания, объяснил глава Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, «этот расчет в большинстве случаев оправдывается».

Как выяснили аналитики Telecom Daily осенью, в 2024 году почти все операторы связи в России запланировали увеличение тарифов на 10–15% на услуги мобильной связи, домашнего интернета., платного ТВ и телефонии. О таких планах рассказали в 95% операторов, это максимум за пять лет наблюдений. О планах поднять цены на более чем 20% рассказали в каждом четвертом операторе.

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