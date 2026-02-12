Минпромторг сообщил о взаимодействии со следствием по делу Кабакова

Борис Кабаков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Минпромторг взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в связи с задержанием Бориса Кабакова, который ранее возглавлял департамент судостроительной промышленности министерства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Хотим отдельно отметить, что в настоящее время Борис Кабаков является сотрудником ГК «Росатом». Также сообщаем, что сведения о ходе следствия представляют собой охраняемую законом тайну», — добавили в Минпромторге.

Ранее правоохранительные органы задержали Бориса Кабакова. По словам источников, осведомленных о задержании, претензии силовых структур связаны с периодом работы Кабакова в департаменте судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга.

В пресс-службе дирекции Севморпути РБК сообщили, что сотрудника департамента реализации проектов СМП задержали «по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью».

Борис Кабаков окончил Московский институт инженеров водного транспорта в 1989 году по специальности «судовые машины и механизмы». Работал на флоте, в управлении Ленского объединенного речного пароходства в Росморпорте.

В Минпромторг Кабаков пришел в 2010 году, а в 2013 году стал заместителем директора департамента судостроительной промышленности. В 2016–2017 годах он занимал должность замминистра промышленной политики Крыма. В апреле 2017 года Кабаков вернулся в Минпромторг и возглавил департамент судостроения и морской техники, руководителем которого оставался до января 2024 года.