Общество
0

МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве

Фото: Павел Селезнев / ТАСС
Фото: Павел Селезнев / ТАСС

В МВД опровергли информацию о взрыве автомобиля на западе Москвы. Информация о происшествие не соответствует действительности, об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Возгорание транспортного средства 2001 года выпуска ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщила она.

Ранее сообщение о взрыве опубликовал телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала, инцидент произошел на парковке административного здания на Рябиновой улице.

Автомобиль загорелся, сообщал источник РБК. Машина была припаркована. «Никакого криминала», — сообщал собеседник РБК.

Стала известна причина возгорания автомобиля на западе Москвы
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

