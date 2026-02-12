МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
В МВД опровергли информацию о взрыве автомобиля на западе Москвы. Информация о происшествие не соответствует действительности, об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Возгорание транспортного средства 2001 года выпуска ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщила она.
Ранее сообщение о взрыве опубликовал телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала, инцидент произошел на парковке административного здания на Рябиновой улице.
Автомобиль загорелся, сообщал источник РБК. Машина была припаркована. «Никакого криминала», — сообщал собеседник РБК.
