Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер»
Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законе понятие «стажер» и «устройство на стажировку». Перечень поручений президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2025 года опубликован на сайте Кремля.
Также поручено определять стажировки как вид трудовых отношений в целях «приобретения первичного опыта профессиональной деятельности». Обеспечить внесение в законодательство изменений правительству необходимо до 15 июля.
В настоящее время в Трудовом кодексе нет определения «стажер». В сентябре первый зампред думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев сообщил, что депутаты предложили законодательно закрепить понятие «стажировка».
Также было предложено включить стажировку в испытательный срок. Свой законопроект на эту тему подготовил также Минтруд.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России