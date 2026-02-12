 Перейти к основному контенту
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер»

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законе понятие «стажер» и «устройство на стажировку». Перечень поручений президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2025 года опубликован на сайте Кремля.

Также поручено определять стажировки как вид трудовых отношений в целях «приобретения первичного опыта профессиональной деятельности». Обеспечить внесение в законодательство изменений правительству необходимо до 15 июля.

Ракова сообщила статистику по оплачиваемым стажировкам для выпускников
Общество
Анастасия Ракова

В настоящее время в Трудовом кодексе нет определения «стажер». В сентябре первый зампред думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев сообщил, что депутаты предложили законодательно закрепить понятие «стажировка».

Также было предложено включить стажировку в испытательный срок. Свой законопроект на эту тему подготовил также Минтруд.

