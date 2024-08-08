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Ракова сообщила статистику по оплачиваемым стажировкам для выпускников

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти создают все необходимые условия для того, чтобы начинающие специалисты были уверены в завтрашнем дне. В частности, для решения этой задачи в столичном центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» выпускникам колледжей и вузов предлагают на 20% больше оплачиваемых стажировок, чем в прошлом году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент соискателям доступно более 2 тыс. предложений из сферы IT, промышленности, финансов, а также торговли и услуг. «Сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам колледжей не только освоить востребованную профессию, но и получить гарантированное трудоустройство, —подчеркнула вице-мэр. — Многие учащиеся проходят практику или стажировку еще во время обучения».

Кроме того, специалисты центра «Профессии будущего» помогут выпускникам подобрать подходящую вакансию. Карьерные наставники расскажут, как составить резюме и сопроводительное письмо, посоветуют тренинги, на которых можно развить навык эффективной самопрезентации на собеседовании и подготовиться к встрече с работодателем. Также эксперты сориентируют по самым востребованным направлениям.

Отметим, что лидерами по количеству предложений для стажировок стали компании в области информационных технологий и телекоммуникаций. Работодатели ищут аналитиков данных, программистов, разработчиков и специалистов по информационной безопасности. Например, начинающий тестировщик, проходящий практику, может рассчитывать на заработок от 56 тыс. руб.

На втором месте по популярности оказалась сфера оптовой и розничной торговли. В компании требуются менеджеры по продажам и специалисты по работе с маркетплейсами. Заработок на стажировках у молодых специалистов составляет 65 тыс. руб.

Студентам и выпускникам из финансовой сферы доступны оплачиваемые стажировки на должности экономистов, финансовых и инвестиционных аналитиков. Оплата по этим направлениям может превышать 80 тыс. руб.

Кроме того, очень востребованы специалисты из промышленного сектора. В частности, ведущие столичные предприятия приглашают сервисных инженеров, инженеров-механиков, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Минимальный уровень оплаты по этим рабочим специальностям составляет 60 тыс. руб.

В общей сложности в центре «Профессии будущего» за 3,5 месяца можно освоить одну из 75 востребованных специальностей, сообщили в мэрии Москвы.

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