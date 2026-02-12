Эксперты объяснили отказ Gallup составлять рейтинги одобрения Трампа

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Американская исследовательская компания Gallup могла отказаться от мониторинга рейтингов одобрения работы президентов США из-за высокой конкуренции на рынке опросов, заявил в эфире Радио РБК руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. По его словам, Gallup запустил этот процесс и доказал состоятельность репрезентативной социологии, но появление дешевых онлайн-опросов снизило эффективность традиционных телефонных методов опроса.

«Появились дешевые онлайн-опросы. Эффективность онлайн-опроса сблизилась с телефонными, а телефонные опросы, наоборот, стали уходить, потому что люди перестают разговаривать, собственно, и отвечать на анкетные опросы. То есть рынок весьма конкурентный в рейтингах социологических опросов. Проводят издания американские опросы, проводит масса социологических компаний. <…> Поэтому, возможно, это один из наиболее обоснованных аргументов для этого управленческого решения», — пояснил Фирсов.

Он отметил, что не связывает решение Gallup с внутриполитической ситуацией в США или давлением со стороны администрации президента, «это просто невозможно».

Другую версию отказа Gallup от рейтингов одобрения в эфире Радио РБК предложил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, после смерти основателя института Джорджа Гэллапа в 1980-х годах компания осталась «фактически обанкротившимся предприятием».

«Оно было куплено другими ребятами, которые вообще не из социологии, а из психологии, и они сейчас зарабатывают совсем другими вещами — техниками, тренингами. Создают детские сады для суперодаренных детей», — сказал Федоров.

12 февраля американская исследовательская компания Gallup объявила, что прекращает мониторинг уровня одобрения работы президентов США и других политиков, который она вела на протяжении 88 лет. В компании объяснили это решение изменением стратегического фокуса Gallup с соперничества «на перенасыщенном рынке голых цифр» на более комплексные исследования условий жизни, общественных настроений и моделей поведения.