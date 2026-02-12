 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Как в Москве прощались с Генрихом Падвой. Фото

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Светлана Володина
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Генри Резник
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Татьяна Москалькова
Михаил Барщевский
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Светлана Володина
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Генри Резник
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Татьяна Москалькова
Михаил Барщевский
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Светлана Володина
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Генри Резник
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Татьяна Москалькова
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Михаил Барщевский
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой прошла в Центральной клинической больнице в Москве, сообщило издание MSK1.

Проститься с Падвой пришли родственники, представители юридического сообщества и многие другие — всего более ста человек.

В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой
Общество
Генрих Падва

Падва умер 9 февраля, не дожив 11 дней до своего 95-летия. Информацию о его смерти РБК подтвердили в Федеральной палате адвокатов.

Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем — Международного союза (содружества) адвокатов.

Он представлял интересы близких поэта Бориса Пастернака, криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов), семьи ученого Андрея Сахарова, а также поэта Владимира Высоцкого.

В 1999 году по итогам рассмотрения жалобы Падвы Конституционным судом было принято решение о введении в России моратория на смертную казнь. Тогда решение было временным, но в 2009-м было окончательно принято постановление, согласно которому никакие суды не могут выносить смертные приговоры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
похороны Москва Генрих Падва прощание
Материалы по теме
Умерла звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Общество
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой
Общество
Умер переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Канадские хоккеисты разгромили чехов в первом матче Олимпиады Спорт, 21:22
Суд арестовал вице-президента FESCO по делу о растрате Бизнес, 21:21
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх Спорт, 21:17
CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера к Олимпиаде Спорт, 21:08
NBC узнал, что США расширяют кампанию по денатурализации приезжих Политика, 21:00
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран Политика, 20:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Washington Post удалила сообщение о Вэнсе и «российском» Южном Кавказе Политика, 20:52
Как в Москве прощались с Генрихом Падвой. Фото Общество, 20:50
Глава IIHF заявил о желании как можно скорее вернуть Россию на турниры Спорт, 20:46
Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть Спорт, 20:40
Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту Технологии и медиа, 20:39
Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора Экономика, 20:36
Двоих судей из Нижнего Новгорода уволили из-за коррупционных подозрений Общество, 20:34