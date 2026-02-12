Как в Москве прощались с Генрихом Падвой. Фото
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой прошла в Центральной клинической больнице в Москве, сообщило издание MSK1.
Проститься с Падвой пришли родственники, представители юридического сообщества и многие другие — всего более ста человек.
Падва умер 9 февраля, не дожив 11 дней до своего 95-летия. Информацию о его смерти РБК подтвердили в Федеральной палате адвокатов.
Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем — Международного союза (содружества) адвокатов.
Он представлял интересы близких поэта Бориса Пастернака, криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов), семьи ученого Андрея Сахарова, а также поэта Владимира Высоцкого.
В 1999 году по итогам рассмотрения жалобы Падвы Конституционным судом было принято решение о введении в России моратория на смертную казнь. Тогда решение было временным, но в 2009-м было окончательно принято постановление, согласно которому никакие суды не могут выносить смертные приговоры.
