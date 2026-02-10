В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой

Генрих Падва (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Известный адвокат Генрих Падва стал легендой отечественной адвокатуры, отметила пресс-служба Федеральной палаты адвокатов России в некрологе, посвященном правозащитнику.

«9 февраля на 95 году жизни умер Генрих Павлович Падва. Человек, давно и заслуженно ставший легендой отечественной адвокатуры. Его уход — невосполнимая потеря для всего юридического сообщества», — говорится в сообщении.

Генрих Падва был «воплощением чести, достоинства и принципов адвокатской профессии». Палата адвокатов выразила соболезнования родным и близким Падвы.

«Генрих Павлович Падва — подлинное достояние российской адвокатуры и всей страны. Его профессиональное наследие, его жизненные принципы навсегда останутся для нас путеводной звездой», — гласит некролог.

Генрих Падва — выдающийся советский и российский адвокат. Родился 20 февраля 1931 года. Получил два высших образования: юридическое в Московском юридическом институте и историческое в Калининском педагогическом институте.

Свою профессиональную карьеру в адвокатуре он начал в 1953 году. До 1971 года работал в Калининской (ныне Тверской) областной коллегии адвокатов, после чего перешел в Московскую городскую коллегию.

С 2002 года являлся адвокатом Адвокатской палаты Москвы и был учредителем, а также управляющим партнером собственного бюро «Падва и партнеры». Признанный одним из самых дорогих и авторитетных юристов страны, он, тем не менее, вел и бесплатные дела.

За многолетний вклад в развитие юридической профессии был удостоен высшей адвокатской награды — золотой медали имени Ф. Н. Плевако, а также почетного знака «Общественное признание». Скончался на 94-м году жизни.