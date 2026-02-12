Следователи нашли соучастника стрелявшего в техникуме в Анапе

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Задержан соучастник студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Следствие полагает, что в ноябре 2025 года подозреваемый «сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума».

Подозреваемый также склонял одногруппника «к совершению особо тяжких преступлений», говорится в сообщении.

В Анапе 11 февраля студент техникума открыл стрельбу в холле учебного заведения. По информации МВД Кубани, задержан молодой мужчина, использовавший дробовик. В результате инцидента погиб охранник, который пытался предотвратить проникновение нападавшего в здание техникума, и три человека получили ранения.