Следователи нашли соучастника стрелявшего в техникуме в Анапе
Задержан соучастник студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.
Следствие полагает, что в ноябре 2025 года подозреваемый «сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума».
Подозреваемый также склонял одногруппника «к совершению особо тяжких преступлений», говорится в сообщении.
В Анапе 11 февраля студент техникума открыл стрельбу в холле учебного заведения. По информации МВД Кубани, задержан молодой мужчина, использовавший дробовик. В результате инцидента погиб охранник, который пытался предотвратить проникновение нападавшего в здание техникума, и три человека получили ранения.
