С Байконура запустили «Протон-М» с метеорологическим спутником. Видео

С Байконура запустили «Протон-М» с метеорологическим спутником. Видео
Video

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 стартовала с Байконура, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

«Сегодня [12 февраля] в 11:52 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03», — говорится в сообщении.

«Роскомос» анонсировал запуск ракеты «Протон-М» с Байконура
Общество
Ракета-носитель &laquo;Протон-М&raquo;

«Роскосмос» утром 12 февраля сообщил, что государственная комиссия допустила ракету «Протон-М» к заправке перед запуском с Байконура. Ранее старт переносили из-за выявленных недочетов в разгонном блоке.

«Протон-М» используется с 2001 года, всего ракеты этого семейства запускались более 400 раз.

Спутник разработан для выполнения задач в области гидрометеорологии.

«Протон-М» — это ракета-носитель тяжелого класса, которая предназначена для запусков космических аппаратов. Она оснащена разгонным блоком «Бриз-М».

