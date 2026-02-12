 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Производители «Смешариков» проиграли иск против «бесплатной витрины»

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказал двум компаниям — производителям мультсериала «Смешарики» во взыскании компенсации в размере 113 тыс. руб. с владелицы ресурса, который использовал изображения персонажей, защищенные авторским правом, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Сайт, против владелицы которого был подан иск, позиционируется как бесплатная витрина: мастерам он помогает продавать товары ручной работы, а покупателям — находить их без оплаты за сервис. На ресурсе было предложено купить мягкие игрушки с использованием товарных знаков и образцов рисунков, принадлежащих компаниям.

Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов
Общество
Фото:Cameron Spencer / Getty Images

Продюсерский центр «Рики» и ООО «Мармелад Медиа» ссылались на нарушение исключительных авторских прав на рисунки «Пандочка», «Крошик», «Ежик», «Барашик», «Нюшенька» и на нарушение исключительных прав на товарные знаки. Они запросили компенсацию на общую сумму 113 тыс. руб., пояснили в сообщении.

Суд выяснил, что владелица сайта не контролирует размещение товаров на нем и реализацию сделок: она является посредником, который предоставил мастерам возможность размещать товары ручной работы на своем ресурсе.

Получив претензии о нарушении исключительных прав, владелица удалила с ресурса все указанные истцами позиции (пиньята «Смешарики», букет из мягких игрушек, рамка для фото, детский коврик, детское мыло) и предоставила сведения о продавцах товаров.

После выполнения этих условий женщина была освобождена от ответственности за нарушение исключительных прав. На основании этого суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Смешарики авторское право иск в суд
Материалы по теме
Венгрия подала иск в суд ЕС из-за запрета импорта газа из России
Политика
Прокуратура попросила США отклонить иск к РФ о царском долге на $225 млрд
Финансы
Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении Политика, 15:12
В Карибском море столкнулись два военных корабля США Политика, 15:02
Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР Общество, 15:00
Ростовский застройщик впервые вошел в топ федерального рейтинга Компании, 15:00
ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи Технологии и медиа, 14:59
Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск Политика, 14:58
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной Политика, 14:57
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска Общество, 14:55
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero Общество, 14:52
Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража» Политика, 14:46
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита Общество, 14:43
Кому будет трудно получить ипотеку в 2026 году Недвижимость, 14:41
Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф» Общество, 14:40
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» Политика, 14:34