Производители «Смешариков» проиграли иск против «бесплатной витрины»

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказал двум компаниям — производителям мультсериала «Смешарики» во взыскании компенсации в размере 113 тыс. руб. с владелицы ресурса, который использовал изображения персонажей, защищенные авторским правом, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Сайт, против владелицы которого был подан иск, позиционируется как бесплатная витрина: мастерам он помогает продавать товары ручной работы, а покупателям — находить их без оплаты за сервис. На ресурсе было предложено купить мягкие игрушки с использованием товарных знаков и образцов рисунков, принадлежащих компаниям.

Продюсерский центр «Рики» и ООО «Мармелад Медиа» ссылались на нарушение исключительных авторских прав на рисунки «Пандочка», «Крошик», «Ежик», «Барашик», «Нюшенька» и на нарушение исключительных прав на товарные знаки. Они запросили компенсацию на общую сумму 113 тыс. руб., пояснили в сообщении.

Суд выяснил, что владелица сайта не контролирует размещение товаров на нем и реализацию сделок: она является посредником, который предоставил мастерам возможность размещать товары ручной работы на своем ресурсе.

Получив претензии о нарушении исключительных прав, владелица удалила с ресурса все указанные истцами позиции (пиньята «Смешарики», букет из мягких игрушек, рамка для фото, детский коврик, детское мыло) и предоставила сведения о продавцах товаров.

После выполнения этих условий женщина была освобождена от ответственности за нарушение исключительных прав. На основании этого суд отказал в удовлетворении исковых требований.