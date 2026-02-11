 Перейти к основному контенту
Общество
0

Ставшая «лицом» ИИ-министра актриса подала в суд на правительство Албании

Актриса подала в суд из-за использования ее внешности для создания ИИ-министра
Фото: Kittyfly / Shutterstock
Фото: Kittyfly / Shutterstock

Актриса Анила Биша подала в суд на правительство Албании из-за использования ее внешности и голоса для создания виртуального ИИ-министра Диэллы. Об этом сообщает Politico.

Изначально образ Биши использовался для чат-бота на портале государственных услуг e-Albania по контракту, который закончился 31 декабря 2025 года.

В сентябре 2025 года албанские власти сделали из чат-бота цифрового министра.

По словам актрисы, правительство использовало ее образ после окончания срока контракта, который распространялся только на портал государственных услуг e-Albania.

Актриса требует немедленно прекратить использование ее изображения. Власти считают иск необоснованным и готовы решать вопрос в суде.

Руководителей агентства, создавшего ИИ-министра, обвинили в коррупции
Общество
Фото:Vlasov Sulaj / АР / ТАСС

Ответчиками по делу проходят премьер-министр Эди Рама, Совет министров, Национальное агентство информационного общества и частная компания, участвовавшая в создании проекта. Представитель правительства Албании Манжола Хаса в интервью Politico назвала иск необоснованным, заявив о готовности разрешить спор в суде.

В конце января The Washington Post сообщила, что руководителей Национального агентства информационного общества (AKSHI) Албании, разработавшего Диэллу, обвинили в коррупции. Специальная антикоррупционная прокуратура в декабре отправила под домашний арест директора агентства Элиру Кана и ее заместителя по подозрению в создании преступной группы.

