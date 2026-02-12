 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Меликов сообщил о 2 тыс. обманутых дольщиков в Дагестане

Меликов: почти 2 тыс. человек пострадали от мошенников при строительстве
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: melikov05 / Telegram)

Глава Дагестана Сергей Меликов взял под личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками, среди которых оказались участники спецоперации, многодетные семьи и пожилые люди. Меликов дал поручение немедленно приостановить работы на всех объектах строительной компании «АР ГРУПП», сообщил глава республики в своем телеграм-канале.

По его словам, от мошеннической схемы компании пострадали почти 2 тыс. человек. Он отметил, что под громкими названиями проектов жилых комплексов — «Королевская башня» и «Золотой город» — были пустыри. У застройщика не было договоров на подключение домов к коммунальным сетями и законных оснований на строительство. Выяснилось, что одни и те же квартиры продавались по несколько раз.

«Мы остановили эту стройку в 2023 году. Несмотря на запрет, строительство продолжалось, в том числе по ночам. На этом этапе были созданы сомнительные организации, которые взяли на себя обязательства продавать эти квартиры», — сказал Меликов.

Глава республики пообещал, что виновные ответят по закону. Следователи возбудили уголовные дела и задержали аферистов. «Вопросов много. Они есть к чиновникам, которые не остановили стройки с очевидными нарушениями закона, хотя я неоднократно обращал на это внимание», — пояснил он.

Минстрой хочет продлить мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья
Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК

Меликов заявил, что сейчас местные власти разрабатывают меры по решению проблемы. Глава республики поручил приостановить все строительные работы на комплексах до завершения инвентаризации, проводится проверка законности выделения земли и техприсоединений. Также введен запрет на любые договоры застройщиков с физлицами без банковского или иного официального сопровождения.

«Начинаем формировать прозрачную риелторскую базу, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — резюмировал Меликов.

В первую половину 2023 года в Дагестане возбудили 30 уголовных дел по 65 фактам незаконного строительства многоквартирных домов. По данным прокуратуры, у застройщика отсутствовала необходимая документация.

Анастасия Карева
Сергей Меликов Дагестан обманутые дольщики уголовное дело
Сергей Меликов фото
Сергей Меликов
политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
