Глава канцелярии президента Польши обвинил Туска во лжи главе государства

Премьер Польши Дональд Туск солгал президенту Каролю Навроцкому, когда объяснял ему причину, по которой он досрочно покинул заседание Совета безопасности. С таким обвинением выступил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, пишет Polsat.

По словам Богуцкого, Туск уведомил главу государства о своем нежелании участвовать в обсуждении одного из пунктов повестки — «восточных контактов» спикера Сейма Влодимежа Чажастого.

Комментируя это, глава канцелярии заявил, что у Туска есть «очень серьезная привычка отклоняться от истины или просто лгать».

«Я обсуждал этот личный вопрос с премьер-министром, когда он подошел ко мне и сказал, что ему пришлось покинуть Совет из-за других обязательств. Так что либо премьер-министр Туск солгал — сегодня — сказав, что ушел, потому что не хотел участвовать в части, касающейся маршала Чажастого, либо он просто солгал мне и президенту — вчера — сказав, что у него были важные дела. Третьего варианта нет», — заключил Богуцкий.

Как пишут Wiadomosci, у президента также было много вопросов о программе SAFE (Security Action for Europe) — это европейский фонд, созданный для поддержки оборонных инвестиций в государствах ЕС. «К сожалению, мы до сих пор не знаем позиции правительства », — заявил Богуцкий.