 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Американский посол в Варшаве опубликовал пост с вопросом о выводе контингента из Польши, но вскоре его удалил. Ему не понравилось, что власти отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Посол США в Варшаве Том Роуз задумался о выводе «всех наших солдат и техники» из этой европейской страны после онлайн-перепалки с представителями польской власти. Об этом он написал в соцсети X, пишет Politico. Позже посол удалил свой твит.

Поводом для таких заявлений стали слова спикера польского Сейма Влодзимежа Чарзастыя о том, что президент Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира. По его словам, американский лидер дестабилизирует ситуацию в мире.

Роуз в ответ опубликовал пост, в котором назвал эти слова «возмутительными и ничем не спровоцированными оскорблениями». «С сегодняшнего дня мы прекращаем любые контакты и общение со спикером парламента Влодзимежем Чарзастым», — написал посол.

На эту публикацию ответил премьер Польши Дональд Туск, указав, что союзники должны «уважать друг друга, а не поучать». Роуз ему ответил, что считает премьера «образцовым союзником», но послание об уважении лучше направить спикеру польского парламента.

В более поздней публикации Роуз и вовсе задался вопросом: «Должны ли мы забрать с собой всех наших солдат и технику?». На момент написания материала этот твит уже был удален.

Советник президента Польши по внешней политике Марцин Пшидач возложил вину за создание напряженности в польско-американских отношениях» на Чарзастыя. Сам председатель сейма подчеркнул, что по-прежнему уважает Соединенные Штаты как ключевого партнера Польши, но «в соответствии со своими ценностями» выступил в защиту польских солдат, участвующих в боевых действиях.

«Поэтому я сожалею о заявлении посла Тома Роуза, но не изменю свою позицию по этим основополагающим вопросам для польского народа», — написал он.

Трамп заявил, что больше не обязан «думать о мире»
Политика
Дональд Трамп

В сентябре прошлого года лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что Трамп пообещал ему гарантировать безопасность Польши. Кроме того, стороны обсудили вопрос увеличения американского контингента в Польше. На сегодняшний день общая численность американских сил в Польше составляет около 10 тыс. военнослужащих.

Трамп неоднократно говорил о желании получить Нобелевскую премию мира, но награду в 2025 году получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая, по словам американского лидера, посвятила ее ему. После отказа Нобелевского комитета пересматривать решение Трамп заявил, что больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Польша США американский контингент послы конфликт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дональд Туск фото
Дональд Туск
премьер-министр Польши
22 апреля 1957 года
Материалы по теме
Нобелевский комитет заявил, что Трамп не стал владельцем премии Мачадо
Общество
Трамп оценил «прекрасный жест» лидера оппозиции Венесуэлы с Нобелевкой
Политика
Передача нобелевской медали Трампу вызвала недовольство в Норвегии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе Политика, 00:43
Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:38
США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины Политика, 00:34
За вечер над Россией сбили 20 дронов Политика, 00:27
Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео Спорт, 00:25
США и Украина обсудили достижение мира в марте Политика, 00:14
Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки Общество, 00:10