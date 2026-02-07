Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе

Американский посол в Варшаве опубликовал пост с вопросом о выводе контингента из Польши, но вскоре его удалил. Ему не понравилось, что власти отказались поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Посол США в Варшаве Том Роуз задумался о выводе «всех наших солдат и техники» из этой европейской страны после онлайн-перепалки с представителями польской власти. Об этом он написал в соцсети X, пишет Politico. Позже посол удалил свой твит.

Поводом для таких заявлений стали слова спикера польского Сейма Влодзимежа Чарзастыя о том, что президент Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира. По его словам, американский лидер дестабилизирует ситуацию в мире.

Роуз в ответ опубликовал пост, в котором назвал эти слова «возмутительными и ничем не спровоцированными оскорблениями». «С сегодняшнего дня мы прекращаем любые контакты и общение со спикером парламента Влодзимежем Чарзастым», — написал посол.

На эту публикацию ответил премьер Польши Дональд Туск, указав, что союзники должны «уважать друг друга, а не поучать». Роуз ему ответил, что считает премьера «образцовым союзником», но послание об уважении лучше направить спикеру польского парламента.

В более поздней публикации Роуз и вовсе задался вопросом: «Должны ли мы забрать с собой всех наших солдат и технику?». На момент написания материала этот твит уже был удален.

Советник президента Польши по внешней политике Марцин Пшидач возложил вину за создание напряженности в польско-американских отношениях» на Чарзастыя. Сам председатель сейма подчеркнул, что по-прежнему уважает Соединенные Штаты как ключевого партнера Польши, но «в соответствии со своими ценностями» выступил в защиту польских солдат, участвующих в боевых действиях.

«Поэтому я сожалею о заявлении посла Тома Роуза, но не изменю свою позицию по этим основополагающим вопросам для польского народа», — написал он.

В сентябре прошлого года лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что Трамп пообещал ему гарантировать безопасность Польши. Кроме того, стороны обсудили вопрос увеличения американского контингента в Польше. На сегодняшний день общая численность американских сил в Польше составляет около 10 тыс. военнослужащих.

Трамп неоднократно говорил о желании получить Нобелевскую премию мира, но награду в 2025 году получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая, по словам американского лидера, посвятила ее ему. После отказа Нобелевского комитета пересматривать решение Трамп заявил, что больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире.