Общество⁠,
0

Путин поручил изменить название среднего профессионального образования

В правительстве отмечали, что среднее профессиональное образование «ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования», и выступали за то, чтобы переименовать его в специальное профессиональное образование
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос изменения наименования «среднего профессионального образования» в России, список его поручений опубликовал Кремль.

Этот вопрос обсуждался на заседании Госсовета в декабре. Тогда зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что премьер Михаил Мишустин после посещения «Технополиса Москва» «сказал, что когда говорят про среднее образование, он с этим не согласен».

«Поскольку специальное профессиональное образование — оно ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования, это такая базовая, мощная специальность. Это также обсуждали на расширенном заседании комиссии Госсовета, которое по кадрам проходило. Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием», — сказал он.

Среднее профессиональное образование (СПО) – уровень профессионального образования, цель которого — подготовить квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. Обучение проходит в колледжах и техникумах, очно или заочно.

Получить СПО могут выпускники 9-х классов с аттестатом об окончании среднего общего образования или выпускники 11-х классов с аттестатом об окончании основного общего образования. Государство предоставляет студентам бюджетные места на конкурсной основе, учитывая средний балл школьного аттестата. Обучение может частично или полностью оплатить будущий работодатель (целевое обучение). Правила приема устанавливает образовательное учреждение, и они не регулируются законом об образовании.

Материал дополняется.

