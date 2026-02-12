Задержание подозреваемого в подготовке взрыва в полиции в Удмуртии. Видео
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции города Можга Удмуртии, сообщив о задержании ранее судимого за террористические и экстремистские преступления россиянина 1968 года рождения. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
На видео, которое опубликовала спецслужба, видно задержание подозреваемого. Также показали взрывчатку, которую у него нашли.
Мужчина планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД «Можгинский». В его гараже обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, а также «средства поражения», которые он изготовил для атаки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к теракту, до 15 лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки, до пяти лет).
