Политика
0

Власти США указали Тиму Куку на политическую однобокость Apple News

Фото: Annice Lyn / Getty Images
Фото: Annice Lyn / Getty Images

Руководитель федеральной торговой комиссии (FTC) США Эндрю Фергюсон в письме генеральному директору Apple Тиму Куку выразил обеспокоенность идеологической предвзятостью Apple News в отношении продвижения СМИ. Письмо Фергюсон опубликовал в X.

«Сегодня я отправил письмо Тиму Куку, в котором выразил свое беспокойство по поводу утверждений о том, что Apple News без ведома своих пользователей систематически продвигает новостные статьи из левых новостных агентств и скрывает контент из консервативных изданий», — написал он.

Эксперты оценили данные о поставках в Россию Apple c украинского рынка
Технологии и медиа
Фото:Ming Yeung / Getty Images

В письме, ссылаясь на исследования, Фергюсон заявил, что в последние месяцы Apple News не опубликовал ни одной статьи из американских медиа с консервативным уклоном, при этом сотни статей из либеральных изданий получили активное продвижение.

Фергюсон отметил, что FTC не имеет полномочий требовать от компаний занимать позицию по какому-либо политическому вопросу. Однако если действия Apple «не соответствуют условиям предоставления услуг Apple или разумным ожиданиям потребителей», то они «могут нарушать Закон о Федеральной торговой комиссии».

Глава FTC также заявил, что, будучи гражданином Америки, он осуждает любые попытки цензурировать контент по идеологическим соображениям.

В 2025 году Фергюсон говорил, что FTC будет принимать меры против платформ социальных сетей, если их политика модерации контента вызывает сомнение.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Федеральная торговая комиссия США Apple СМИ
