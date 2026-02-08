 Перейти к основному контенту
Эксперты оценили данные о поставках в Россию Apple c украинского рынка

Зименская: существование маркировки Украины на устройствах Apple сомнительно
Фото: Ming Yeung / Getty Images
Фото: Ming Yeung / Getty Images

Существование «специальной украинской маркировки» на продукции Apple, попадающей в Россиию, вызывает сомнения, различия заключаются только в каналах поставок, считают опрошенные РБК эксперты.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о начале «серых» поставках iPhone, MacBook и другой техники Apple с Украины в Россию через Польшу и Белоруссию. По данным канала, такие устройства продаются в России по ценам ниже рыночных и имеют маркировку «Apple Украина».

iPhone занял первое место среди брендов смартфонов у россиян
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Региональный менеджер сети Ap-Store Полина Зименская в разговоре с РБК заявила, что информация о существовании отдельной «украинской» маркировки техники Apple не подтверждается практикой рынка. По ее словам, компания не сталкивалась с устройствами, которые можно было бы однозначно идентифицировать как предназначенные исключительно для украинского рынка.

«Мы не встречали устройств с отдельными региональными кодами /UA или /HU. Как правило, техника Apple поставляется в рамках глобальных партий, а различия касаются логистики и каналов поставок, а не самих устройств или их кодов», — пояснила Зименская.

Менеджер отметила, что в прайс-листах поставщиков техника Apple, как правило, не имеет жесткой региональной привязки, а конечная цена формируется исходя из закупочной стоимости партии, курса валют, объема поставки и логистических расходов.

В Госдуме сообщили о рисках отключения iPhone в России
Life
Фото:Farknot Architect / Shutterstock / FOTODOM

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, отметил, что с 2022 года вся техника Apple в России ввозится по параллельному импорту, а Украина в этом смысле «ничем не отличается».

«До 2022 года Apple была официально представлена в России через Apple Rus, сейчас же поставки идут через Турцию, Египет, Казахстан, Армению, ОАЭ и другие страны», — сказал он.

Он допустил, что на складах на Украине скопилось много товара, который не продается. «Если на Украине действительно скопились нереализованные партии, их перепродажа в Россию — это коммерческое решение. С точки зрения цены такая техника будет сопоставима с устройствами, которые завозятся, например, из Турции», — считает Кусков.

Финразведка призвала банки отделить параллельный импорт от серых схем
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Он добавил, что логистика через третьи страны усложняет маршрут, однако не делает его принципиально дороже.

Ранее Apple приняла решение повысить цены на платные сервисы для пользователей в России впервые с 2015 года. Как сообщало издание iPhones со ссылкой на источники, изменение тарифов затронет подписки на iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple One, а также стандартизированные цены в App Store и стоимость подписок внутри сторонних приложений.

По данным издания, пересмотр цен связан с повышением ставки НДС в России до 22%. По оценке iPhones, рост цен может составить около 19%.

