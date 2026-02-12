 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Чехии банда контрабандистов ввозила кокаин в пирожных

Фото: Karolis Kavolelis / Fotodom / Shutterstock
В Чехии семь иностранцев и один гражданин страны предстанут перед судом по обвинению в ввозе более 30 кг кокаина и других наркотических веществ из Германии. Они прятали наркотики в кондитерских изделиях, сообщает пресс-служба национального управления полиции по борьбе с наркотиками республики.

По версии следствия, с лета 2024 года по февраль 2025 года организатор и его сообщник отвозили на машине курьеров в Берлин, где те снимали квартиру. Там преступники покупали 2-3 кг кокаина, который был спрессован в брикеты. Каждый из них стоил около €25 тыс.

После этого курьеры прятали свертки с наркотиками в пирожные, которые украшали взбитыми сливками, чтобы скрыть содержимое и следы разрезов. Затем кондитерские изделия упаковывали в коробки и отвозили рейсовым автобусом из Берлина до станции Флоренц в Праге. Иногда курьеры прятали в сумках и под одеждой другие наркотики. За ввоз каждой партии они получали по 25 тыс. крон (около $1,2 тыс. — РБК).

По возвращении в Прагу кокаин хранили в квартире одного из членов группы или в арендованном контейнере, а затем его делили на мелкие порции для дальнейшего распространения. Цена за сто граммов варьировалась от 100 тыс. ($4,8 тыс.) до 150 тыс. крон ($7,3 тыс.).

Организатор группы, который ранее работал барменом, с 2020 года занимался продажей марихуаны через один из мессенджеров. Но из-за роста спроса он начал продавать кокаин. В его команду входили молодые люди до двадцати лет, у которых были финансовые трудности.

ФСБ показала изъятие почти 2 тонн кокаина
Политика

В ходе операции полицейские изъяли 4,8 кг кокаина и почти 6 кг марихуаны, метамфетамин, гашиш, кетамин, MDMA, а также 70 г ЛСД и грибы, содержащие псилоцин. Также они конфисковали гидравлический пресс, более 500 тыс. крон ($24,4 тыс.) наличными, автомобиль и дорогие часы.

По данным ведомства, обвинения предъявили семи иностранцам и одному чеху. Преступникам грозит до 18 лет заключения.

В июле 2025 года российские таможенники совместно с ФСБ обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами.Общая стоимость веществ на российском черном рынке составляет более 12 млрд руб.

Анастасия Карева
наркотики кокаин Чехия Германия преступники
