В Россию пытались ввезти 820 кг кокаина в контейнерах с бананами
Российские таможенники совместно с ФСБ обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами. Как сообщили в ФТС, общая стоимость веществ на российском черном рынке составляет более 12 млрд руб.
О намерении южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию сотрудники ФТС узнали заранее от иностранных коллег.
Наркотики обнаружили под полом контейнера «в кустарно изготовленной скрытой полости» — там лежало 820 брикетов с веществом белого цвета.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
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