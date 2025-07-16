В Россию пытались ввезти 820 кг кокаина в контейнерах с бананами

Фото: ФТС России Фото: ФТС России Фото: ФТС России

Российские таможенники совместно с ФСБ обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами. Как сообщили в ФТС, общая стоимость веществ на российском черном рынке составляет более 12 млрд руб.

О намерении южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию сотрудники ФТС узнали заранее от иностранных коллег.

Наркотики обнаружили под полом контейнера «в кустарно изготовленной скрытой полости» — там лежало 820 брикетов с веществом белого цвета.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.