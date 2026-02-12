 Перейти к основному контенту
0

Глава Instagram в суде отверг тезис о соцсетях как причине зависимости

CNBC: глава Instagram Моссери заявил в суде, что не считает соцсети зависимостью
Адам Моссери
Адам Моссери (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Глава Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Адам Моссери заявил в суде в Лос-Анджелесе, что использование социальных сетей может приводить к проблемам для пользователя, однако это не следует называть клинической зависимостью. Он подчеркнул, что не является медицинским работником. Об этом сообщает CNBC.

Моссери пояснил, что слово «зависимость» нередко используют в бытовом смысле, но это не то же самое, что клинический диагноз. Он добавил, что человек может проводить в Instagram больше времени, чем хотел бы, и «слишком много» в этом случае зависит от конкретного пользователя.

Показания Моссери прозвучали на процессе в Высшем суде Лос-Анджелеса, где истец утверждал, что сервисы Meta, а также YouTube, TikTok и Snap вводили пользователей в заблуждение относительно безопасности приложений, хотя компании знали, что отдельные элементы дизайна могут вредить психическому здоровью молодых пользователей.

TikTok и Snap, которые изначально проходили по делу, позже вышли из процесса после урегулирования спора с истцом.

Представитель Instagram заявил, что присяжным предстоит ответить на вопрос, была ли соцсеть существенным фактором проблем с психическим здоровьем истца. Он также отметил, что у истца были «серьезные и сложные проблемы» еще до начала использования соцсетей.

В ходе заседания адвокат истца задавал Моссери вопросы о его роли в принятии продуктовых решений и о том, как компания выбирала подход к функциям и эффектам.

Три крупные соцсети проверят на безопасность для подростков
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

На фоне судебных разбирательств Snapchat, TikTok и Instagram согласились пройти добровольную оценку мер по защите психического здоровья несовершеннолетних пользователей. Тесты разрабатывает Национальный совет по предотвращению самоубийств при поддержке правозащитной «Коалиции по вопросам психического здоровья».

В числе критериев проверки — обязательные перерывы при использовании приложений, возможность отключения бесконечной ленты, политика безопасности платформ и прозрачность алгоритмов, модерации и рекламы. Платформы с высокими оценками должны получить «значок синего щита».

