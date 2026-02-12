СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Следователи намерены ходатайствовать об аресте 17-летнего юноши, обвиняемого в стрельбе в техникуме Анапы, сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также хищении оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК).

Стрельба в Анапском индустриальном техникуме произошла днем 11 февраля. Открывший огонь — студент учреждения. Он ранил несовершеннолетнего учащегося, сотрудницу техникума и 55-летнего охранника. Последний скончался от полученного ранения.

Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.