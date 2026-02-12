 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Следователи намерены ходатайствовать об аресте 17-летнего юноши, обвиняемого в стрельбе в техникуме Анапы, сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также хищении оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК).

Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

Стрельба в Анапском индустриальном техникуме произошла днем 11 февраля. Открывший огонь — студент учреждения. Он ранил несовершеннолетнего учащегося, сотрудницу техникума и 55-летнего охранника. Последний скончался от полученного ранения.

Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Анапа арест уголовное дело стрельба Краснодарский край
Материалы по теме
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
Общество
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы
Общество
В Красноярске школьница напала на педагога и учеников и устроила поджог
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки Политика, 05:54
В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа Политика, 05:52
Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области Политика, 05:39
Песков сравнил опасения вокруг ИИ с реакцией на первые ткацкие станки Общество, 05:30
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подарок 14 февраля Общество, 05:24
При атаке дронов на Мичуринск загорелся магазин «Магнит» Политика, 05:21
Бонди на слушаниях по делу Эпштейна потребовала извинений перед Трампом Политика, 05:18
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы Общество, 05:00
В трех российских регионах объявили воздушную опасность Политика, 04:37
МИД заявил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ Политика, 04:21
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:15
Стали известны два главных направления у туристов на праздниках Общество, 04:00
Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию Политика, 03:56
Совладелец «Манчестер Юнайтед» обвинил мигрантов в «колонизации» Британии Общество, 03:40