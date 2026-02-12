 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер барабанщик The Pogues Эндрю Ранкен

Барабанщик The Pogues Эндрю Ранкен умер на 73-м году жизни

Эндрю Ранкен, барабанщик ирландской рок-группы The Pogues, скончался в возрасте 72 лет, сообщает The New York Times.

Причина и место смерти музыканта пока неизвестны.

Эндрю Ранкен родился 13 ноября 1953 года в Лондоне. С детства он увлекался музыкой, начинал с бонго, затем перешел к ударной установке. В подростковом возрасте играл в школьном оркестре и блюзовой группе. Ранкен присоединился к The Pogues в 1983 году, когда коллектив еще назывался Pogue Mahone, и выступал с ним до распада группы в 1996 году. После этого он играл блюз и выступал с группой Mysterious Wheels.

Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Общество

Позже, после воссоединения The Pogues, Ранкен вернулся в состав и выступал с 2001 по 2014 год. Он участвовал в записи известных альбомов группы, включая Red Roses for Me, Rum Sodomy and the Lash и If I Should Fall From Grace With God. Именно Ранкену, отмечает издание, приписывают авторство названия Rum, Sodomy and the Lash, вдохновленного цитатой Уинстона Черчилля.

Коллеги отмечали вклад барабанщика в развитие группы и уникальный музыкальный стиль, называя работу Ранкена в The Pogues «последним шагом, который превратил отличную идею и шутку в серьезное начинание».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Дуганова
смерть барабанщик рок-музыка
Материалы по теме
Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
Общество
Экс-басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц умер от рака
Общество
Умер народный артист России оперный певец Сергей Алексашкин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
МИД заявил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ Политика, 04:21
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:15
Стали известны два главных направления у туристов на праздниках Общество, 04:00
Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию Политика, 03:56
Совладелец «Манчестер Юнайтед» обвинил мигрантов в "колонизации" Британии Общество, 03:40
Присяжные признали главу азербайджанской диаспоры виновным в убийстве Политика, 03:26
Умер барабанщик The Pogues Эндрю Ранкен Общество, 03:09
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо пособницы Эпштейна Общество, 03:00
Экс-гендиректора «Колмара» обвинили в растрате 1 млрд руб. Общество, 02:32
Власти Одессы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 02:21
Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp Политика, 01:57
В Стамбуле отменили концерт российской группы из-за обвинений в сатанизме Общество, 01:39
Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик Общество, 01:12
Суд ЕС признал незаконным повторное включение в санкционный список Политика, 01:08