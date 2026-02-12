Умер барабанщик The Pogues Эндрю Ранкен

Эндрю Ранкен, барабанщик ирландской рок-группы The Pogues, скончался в возрасте 72 лет, сообщает The New York Times.

Причина и место смерти музыканта пока неизвестны.

Эндрю Ранкен родился 13 ноября 1953 года в Лондоне. С детства он увлекался музыкой, начинал с бонго, затем перешел к ударной установке. В подростковом возрасте играл в школьном оркестре и блюзовой группе. Ранкен присоединился к The Pogues в 1983 году, когда коллектив еще назывался Pogue Mahone, и выступал с ним до распада группы в 1996 году. После этого он играл блюз и выступал с группой Mysterious Wheels.

Позже, после воссоединения The Pogues, Ранкен вернулся в состав и выступал с 2001 по 2014 год. Он участвовал в записи известных альбомов группы, включая Red Roses for Me, Rum Sodomy and the Lash и If I Should Fall From Grace With God. Именно Ранкену, отмечает издание, приписывают авторство названия Rum, Sodomy and the Lash, вдохновленного цитатой Уинстона Черчилля.

Коллеги отмечали вклад барабанщика в развитие группы и уникальный музыкальный стиль, называя работу Ранкена в The Pogues «последним шагом, который превратил отличную идею и шутку в серьезное начинание».