Общество⁠,
0

Экс-гендиректора «Колмара» обвинили в растрате 1 млрд руб.

Экс-гендиректора «Колмара» Левина обвинили в растрате 1 млрд руб.

Следователи предъявили окончательное обвинение бывшему гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану по делу о растрате более 1 млрд руб. при строительстве жилого квартала «Р» в Нерюнгри в Республике Саха, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в деле также появился третий фигурант — гендиректор ООО «Андромета Северо-Восток» Василий Криволапов.

По версии следствия, с декабря 2019 по июль 2022 года фигуранты похитили средства АО «ГОК «Инаглинский» через «оказание психологического воздействия» на тендерную комиссию «Колмара» и заключение Левиным договора с фиктивным подрядчиком от имени «Инаглинского». Шалган, по данным следствия, организовал многомиллионные хищения, привлекая Левина и Криволапова в состав группы.

Дело было возбуждено в ноябре 2024 года, а в октябре 2025-го Мещанский суд арестовал Левина и Шалгана. Изначально обвинения касались мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК), затем их переквалифицировали на растрату.

Левин с июля 2023 года возглавляет ООО «Реале инженеринг инвест», на которую в конце 2022 года были возложены полномочия временного администратора по управлению всем имуществом Токмакской ферросплавной компании, ООО также участвует в инвестиционном проекте в Запорожской области стоимостью 57 млрд руб.

В Челябинске прошли обыски по делу о растрате при строительстве дорог
Политика
Фото:Источник фото - очевидец

В сентябре ТАСС сообщал, что Левину и Шалгану были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве почти на 1 млрд руб. при восстановлении объектов в Запорожской области. Само дело было возбуждено 1 ноября 2024 года. Тогда же оба арестованы в Москве.

Полина Дуганова
растрата уголовное дело обвинения
